У Харкові науковці вишили карту області (фото)

10.02.2023 10:22 Василь Голосний

У Харкові завершили створення карти області, яка потім стане частиною вишитої мапи України.



Фото: Василь Голосний /



У процесі вишивання карти беруть участь представники наукових установ зі всіх областей України. Планується створити вишиту мапу України розміром 3х5 м, яку буде розміщено у Верховній Раді України. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ У процесі вишивання карти беруть участь представники наукових установ зі всіх областей України. Планується створити вишиту мапу України розміром 3х5 м, яку буде розміщено у Верховній Раді України.

Мета проекту "Наукою вишиваємо Україну" є символічною – він покликаний об'єднати науковців у спільних прагненнях відродження та зміцнення України, а також нагадати представникам влади про відкритість науковців до співпраці і велике бажання змінити наш спільний Світ на краще.

Для створення 2 000 000 елементів вишивки знадобиться майже 7 км ниток різних кольорів. Кожний фрагмент карти створюється з використанням кольорових комбінацій та технологій, притаманних певному регіону нашої країни.

Кінцевий термін вишивання частин карти - 28 лютого.

Координатором проекту "Наукою вишиваємо Україну" по Харківській області стала Мінакова Ксенія, доцент кафедри фізики, провідний науковий співробітник кафедри мікро- та наноелектроніки НТУ ХПІ. Тож і презентували вишиту карту області на території університету.

У заході взяв участь Сокол Євген Іванович, ректор НТУ «ХПІ». Він також долучився до вишивання карти.