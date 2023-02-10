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10.02.2023  10:22   Василь Голосний

У Харкові науковці вишили карту області (фото)

У Харкові завершили створення карти області, яка потім стане частиною вишитої мапи України.

Харків, НТУ ХПІ, вишиванка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У процесі вишивання карти беруть участь представники наукових установ зі всіх областей України. Планується створити вишиту мапу України розміром 3х5 м, яку буде розміщено у Верховній Раді України.
 
Мета проекту "Наукою вишиваємо Україну" є символічною – він покликаний об'єднати науковців у спільних прагненнях відродження та зміцнення України, а також нагадати представникам влади про відкритість науковців до співпраці і велике бажання змінити наш спільний Світ на краще.  
 
Для створення 2 000 000 елементів вишивки знадобиться майже 7 км ниток різних кольорів. Кожний фрагмент карти створюється з використанням кольорових комбінацій та технологій, притаманних певному регіону нашої країни.
 
Кінцевий термін вишивання частин карти - 28 лютого.
 
Координатором проекту "Наукою вишиваємо Україну" по Харківській області стала Мінакова Ксенія, доцент кафедри фізики, провідний науковий співробітник кафедри мікро- та наноелектроніки НТУ ХПІ. Тож і презентували вишиту карту області на території університету. 
 
У заході взяв участь Сокол Євген Іванович, ректор НТУ «ХПІ». Він також долучився до вишивання карти.

 

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Тэги:  харьков, харків, карта області, науковці, нту, хпі
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