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10.02.2023  10:55   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова вранці 10 лютого

Правоохоронці фіксують наслідки масованого ракетного обстрілу військовими рф об‘єктів критичної інфраструктури на Харківщині.

Наслідки ракетного удару по Харкову вранці 10 лютого 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 10 лютого близько 4:00 ворог випустив по Харкову та області ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф

Внаслідок масованого ракетного удару пошкоджено об’єкти критичної  інфраструктури.

Крім того, зафіксовано ворожий удар по Слобідському району м. Харкова. Одна з ракет влучила на територію складських приміщень, пошкоджено автомобіль.

Наслідки ракетного удару по Харкову вранці 10 лютого 2023 року

Також паливна частина ракети впала на територію приватного підприємства.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова. У місті частково зникли електро- та водопостачання, опалення. Зараз коммунальники працюють над усуненням пошкоджень.

Наслідки ракетного удару по Харкову вранці 10 лютого 2023 року

Наслідки ракетного удару по Харкову вранці 10 лютого 2023 року

Наслідки ракетного удару по Харкову вранці 10 лютого 2023 року


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, прокуратура, харків, харьков, агрессия россии
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