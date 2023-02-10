10.02.2023 10:55 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова вранці 10 лютого

Правоохоронці фіксують наслідки масованого ракетного обстрілу військовими рф об‘єктів критичної інфраструктури на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 10 лютого близько 4:00 ворог випустив по Харкову та області ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф



Внаслідок масованого ракетного удару пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.



Крім того, зафіксовано ворожий удар по Слобідському району м. Харкова. Одна з ракет влучила на територію складських приміщень, пошкоджено автомобіль.





Також паливна частина ракети впала на територію приватного підприємства.



Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.



За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова. У місті частково зникли електро- та водопостачання, опалення. Зараз коммунальники працюють над усуненням пошкоджень.



