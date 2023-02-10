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10.02.2023  08:05   Рита Парфенова

О 4 годині ранку ворог випустив 10 ракет по Харкову

Близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.

ракетний удар

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо-та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються. Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу», – написав він у своєму телеграм-каналі.

На 5.00 ранку викликів екстреної медичної допомогу після ракетних ударів росіян по м.Харків немає, повідомила волонтерка Наталя Попова.

Зранку метрополітен та наземний електротранспорт працює. Світло та вода з’являються у тих районах, де були перебої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.

 


Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетний удар, харьков, харків
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