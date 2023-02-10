Сили оборони відбили атаки на два села Харківщини

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗС, на Харківщині військові рф зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.
Там під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів
На Слобожанському напрямку без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.
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Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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