10.02.2023 08:23 Рита Парфенова

Сили оборони відбили атаки на два села Харківщини

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗС, на Харківщині військові рф зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.

Там під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів

Берестове,

Куп’янськ,

Піщане,

Синьківка.

На Слобожанському напрямку без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Ветеринарне,

Дворічна,

Козача Лопань,

Малі Проходи,

Стариця,

Уди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.



