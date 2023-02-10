10.02.2023 08:54 Рита Парфенова

Харків на ранок 7 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 9 по 10 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 лютого.

Протягом доби пожежі після ворожих обстрілів сталися в адміністративній будівлі, приватній господарчій споруді та об’єкті критичної інфраструктури. Всі вони були оперативно ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, постраждалих немає.



Також за добу рятувальники 5 разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Ворог бив по об’єктам критичної інфраструктури Харкова та області та приватному сектору у селищі Борова. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.



Загалом за добу з 9 по 10 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 35 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

5 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет;

13 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма та с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 7,7 тонн технічної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.



