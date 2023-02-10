10.02.2023 09:13 Рита Парфенова

У Харкові працюють над ліквідацією наслідків ракетних ударів

Після серії ракетних ударів вранці 10 лютого електроенергія повернулася не в усі районі міста Харкова.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зазначається, що ракетний обстріл по місту Харкову та області здійснювався попередньо ракетами С-300. Під прицілом були критичні та інфраструктурні об'єкти.

Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Проте деякі райони міста залишаються без електроенергії. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків ударів», – йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.



