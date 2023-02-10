У Харкові працюють над ліквідацією наслідків ракетних ударів

Після серії ракетних ударів вранці 10 лютого електроенергія повернулася не в усі районі міста Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Зазначається, що ракетний обстріл по місту Харкову та області здійснювався попередньо ракетами С-300. Під прицілом були критичні та інфраструктурні об'єкти.
Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. На щастя, обійшлося без постраждалих.
«Проте деякі райони міста залишаються без електроенергії. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків ударів», – йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.
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Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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