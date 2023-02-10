10.02.2023 09:24 Рита Парфенова

Метрополітен Харкова змінив графік руху

У Харківському метрополітені тимчасові зміни у графіку руху поїздів.



t.me/kh_metro

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківський метрополітен», тимчасово змінений графік руху поїздів.

«З технічних причин тимчасово було збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену», – повідомили у метрополітені.

Інтервали між потягами збільшені до 20 хвилин.



Перевізник просить віднестися з розумінням до склавшоїся ситуації та перепрошує за тимчасові незручності.

В обленерго поввідомили, що здійснюються упереджувальні знеструмлення для мінімізації наслідків можливої ракетної атаки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.



