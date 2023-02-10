Метрополітен Харкова змінив графік руху

У Харківському метрополітені тимчасові зміни у графіку руху поїздів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківський метрополітен», тимчасово змінений графік руху поїздів.
«З технічних причин тимчасово було збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену», – повідомили у метрополітені.
Інтервали між потягами збільшені до 20 хвилин.
Перевізник просить віднестися з розумінням до склавшоїся ситуації та перепрошує за тимчасові незручності.
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