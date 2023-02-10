Через знеструмлення ділянок затримується потяг до Харкова

Через відключення електроенергії на окремих ділянках по України 5 із 65 рейсів "Укрзалізниця" затримано на понад 5 хвилин, а 3 потяги затримано на понад 30 хвилин.
Про це РЕДПОСТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
За інформацією компанії-перевізника, всі пасажири рейсу "№712/711 Київ — Краматорськ" були пересаджені до спальних вагонів під резервним тепловозом. Крім того, Інтерсіті+ №722 Київ-Харків також прямує за допомогою теплової тяги.
Відповідно, в зворотньому напрямку ці поїзди очикуються із деякою затримкою. Про час прибуття рухомого складу "Укрзалізницею" буде повідомлено додатково.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що через превентивні відключення електроенергії в регіоні, у Харківському метрополітені тимчасові зміни у графіку руху поїздів.
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