    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Через знеструмлення ділянок затримується потяг до Харкова
10.02.2023  09:44   Євген Клочко

Через знеструмлення ділянок затримується потяг до Харкова

Через відключення електроенергії на окремих ділянках по України 5 із 65 рейсів "Укрзалізниця" затримано на понад 5 хвилин, а 3 потяги затримано на понад 30 хвилин.


Фото з відкритих джерел

Про це РЕДПОСТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

За інформацією компанії-перевізника, всі пасажири рейсу "№712/711 Київ — Краматорськ" були пересаджені до спальних вагонів під резервним тепловозом. Крім того, Інтерсіті+ №722  Київ-Харків також прямує за допомогою теплової тяги.

Відповідно, в зворотньому напрямку ці поїзди очикуються із деякою затримкою. Про час прибуття рухомого складу "Укрзалізницею" буде повідомлено додатково.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що через превентивні відключення електроенергії в регіоні, у Харківському метрополітені тимчасові зміни у графіку руху поїздів.


Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, харків, потяг, відключення електроенергії
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.02 Надзвичайні події У Харківській області сталася смертельна ДТП 10.02 ЖКГ У кількох житлових масивах Харкова водопостачання здійснюється за зниженим тиском 10.02 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 лютого
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 