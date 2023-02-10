10.02.2023 09:44 Євген Клочко

Через знеструмлення ділянок затримується потяг до Харкова

Через відключення електроенергії на окремих ділянках по України 5 із 65 рейсів "Укрзалізниця" затримано на понад 5 хвилин, а 3 потяги затримано на понад 30 хвилин.



Фото з відкритих джерел

Про це РЕДПОСТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

За інформацією компанії-перевізника, всі пасажири рейсу "№712/711 Київ — Краматорськ" були пересаджені до спальних вагонів під резервним тепловозом. Крім того, Інтерсіті+ №722 Київ-Харків також прямує за допомогою теплової тяги.

Відповідно, в зворотньому напрямку ці поїзди очикуються із деякою затримкою. Про час прибуття рухомого складу "Укрзалізницею" буде повідомлено додатково.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що через превентивні відключення електроенергії в регіоні, у Харківському метрополітені тимчасові зміни у графіку руху поїздів.



