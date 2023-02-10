    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог обстріляв близько 10 населених пунктів у Харківській області
10.02.2023  09:45   Рита Парфенова

Ворог обстріляв близько 10 населених пунктів у Харківській області

Протягом доби з 9 по 10 люто8го окупанти обстрілювали з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Зокрема, під ворожим вогнем перебувало близько 10 населених пунктів.

 Куп'янську та Дворічній через обстріли зруйновано декілька житлових приватних будинків.

По Харківському району ворог бив з артилерії та мінометів. Під обстрілом були села Веселе та Красне. Також 14 мінометних ударів було здійснено по Богодухівському району. Під обстрілами були села Уди та Червона зоря.  

Після 23:00 окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району. Є влучання у проїжджу частину та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.


Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.02 Надзвичайні події Ворог завдав ракетний удар по Харкову 10.02 Надзвичайні події Харків на ранок 10 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС 10.02 Надзвичайні події У Харкові зафіксовано біля 10 вибухів - ХОВА
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 