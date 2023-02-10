10.02.2023 09:45 Рита Парфенова

Ворог обстріляв близько 10 населених пунктів у Харківській області

Протягом доби з 9 по 10 люто8го окупанти обстрілювали з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Зокрема, під ворожим вогнем перебувало близько 10 населених пунктів.



Куп'янську та Дворічній через обстріли зруйновано декілька житлових приватних будинків.



По Харківському району ворог бив з артилерії та мінометів. Під обстрілом були села Веселе та Красне. Також 14 мінометних ударів було здійснено по Богодухівському району. Під обстрілами були села Уди та Червона зоря.



Після 23:00 окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району. Є влучання у проїжджу частину та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.



