Комунальники відновлюють опалення та гарячу воду у будинках харків'ян

Аварійні бригади КП «Харківські теплові мережі» працюватимуть без перерви до повного відновлення послуг по гарячій воді та центральному опаленню.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «ХТС», після ранкового ракетного удару по критичній інфраструктурі міста комунальники з 5-ї години ранку роблять усе можливе для мінімізації наслідків обстрілу та відновлення стабільного теплопостачання в усіх районах міста.
Низку котелень оперативно переключили на живлення від генераторів. Ведуться відновлювальні роботи та пошук пошкоджень на магістральних мережах.
На 8 годину ранку без опалення та гарячої води залишаються близько 1000 житлових будинків.
«Усі ремонтні роботи триватимуть безперервно, до повного відновлення послуг по гарячій воді та центральному опаленню», – зазначили на підприємстві.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.
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