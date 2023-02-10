10.02.2023 10:16 Рита Парфенова

Комунальники відновлюють опалення та гарячу воду у будинках харків'ян

Аварійні бригади КП «Харківські теплові мережі» працюватимуть без перерви до повного відновлення послуг по гарячій воді та центральному опаленню.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «ХТС», після ранкового ракетного удару по критичній інфраструктурі міста комунальники з 5-ї години ранку роблять усе можливе для мінімізації наслідків обстрілу та відновлення стабільного теплопостачання в усіх районах міста.



Низку котелень оперативно переключили на живлення від генераторів. Ведуться відновлювальні роботи та пошук пошкоджень на магістральних мережах.



На 8 годину ранку без опалення та гарячої води залишаються близько 1000 житлових будинків.



«Усі ремонтні роботи триватимуть безперервно, до повного відновлення послуг по гарячій воді та центральному опаленню», – зазначили на підприємстві.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова.









