23.01.2023 15:46 Дмитро Колонєй

Стало відомо, коли буде великий наступ РФ на Україну

Про період, коли знову нападе агресор, поінформували у воєнній розвідці України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представика воєнної розвідки України Вадима Скібіцького, згідно інформації, яку має управління, Росія наступатиме на Україну навеснів - початку літа.

Коли буде наступ РФ на Україну

«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом країни-агерсоркм та Путіна», – зазначив представник воєнної розвідки України.

На якому напрямку буде нападати агресор

важкі та вирішальні бої чекають Донецьку та Луганську області.

Новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.

«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках», – заявив Вадим Скібіцький.



