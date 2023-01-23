    
Главная Новини Харкова Армія Стало відомо, коли буде великий наступ РФ на Україну
23.01.2023  15:46   Дмитро Колонєй

Стало відомо, коли буде великий наступ РФ на Україну

Про період, коли знову нападе агресор, поінформували у воєнній розвідці України.

Наступати на Україну Росія буде навесні

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представика воєнної розвідки України Вадима Скібіцького, згідно інформації, яку має управління, Росія наступатиме на Україну навеснів - початку літа.

Коли буде наступ РФ на Україну

 
«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом країни-агерсоркм та Путіна», – зазначив представник воєнної розвідки України.
 

На якому напрямку буде нападати агресор

 
важкі та вирішальні бої чекають Донецьку та Луганську області.
 
Новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.
 
«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках», – заявив Вадим Скібіцький.
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, прогноз, україна
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.01 Надзвичайні події На Харківщині чоловік відправляв ворогові карти з координатами місць дислокації українських військових 23.01 Надзвичайні події На Харківщині сільська голова"зливала" ворогу розвідувальну інформацію 23.01 Надзвичайні події Затриманий експравоохоронець, який під час окупації очолив село на Харківщині
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 