23.01.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлено проїзд через 17 тимчасових переправ

З перших днів деокупації населених пунктів дорожники працюють на дорогах та мостах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.

Повідомляється, що шляховики продовжують інфраструктурне відновлення в області – працюють на мостах і дорогах, та продовжують втілювати тимчасові рішення для швидкого налагодження логістики в регіоні.

Дорожній сектор має підтримку європейських країн, що передають як гуманітарну допомогу тимчасові мости. Лише впродовж січня цього року в Україну надійшли мостові конструкції від Норвегії та Чехії, які в тому числі плануємо встановити на Харківщині.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники за тиждень усунули понад 80 аварійних ситуацій на водоводах Харкова.



