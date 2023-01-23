23.01.2023 15:30 Віталій Хінєвіч
У Харківській області відновлено проїзд через 17 тимчасових переправ
З перших днів деокупації населених пунктів дорожники працюють на дорогах та мостах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укравтодор.
Повідомляється, що шляховики продовжують інфраструктурне відновлення в області – працюють на мостах і дорогах, та продовжують втілювати тимчасові рішення для швидкого налагодження логістики в регіоні.
Дорожній сектор має підтримку європейських країн, що передають як гуманітарну допомогу тимчасові мости. Лише впродовж січня цього року в Україну надійшли мостові конструкції від Норвегії та Чехії, які в тому числі плануємо встановити на Харківщині.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що комунальники за тиждень усунули
понад 80 аварійних ситуацій на водоводах Харкова.
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