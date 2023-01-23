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23.01.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлено проїзд через 17 тимчасових переправ

З перших днів деокупації населених пунктів дорожники працюють на дорогах та мостах.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.
 
Повідомляється, що шляховики продовжують інфраструктурне відновлення в області – працюють на мостах і дорогах, та продовжують втілювати тимчасові рішення для швидкого налагодження логістики в регіоні.
 
Дорожній сектор має підтримку європейських країн, що передають як гуманітарну допомогу тимчасові мости. Лише впродовж січня цього року в Україну надійшли мостові конструкції від Норвегії та Чехії, які в тому числі плануємо встановити на Харківщині.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники за тиждень усунули понад 80 аварійних ситуацій на водоводах Харкова.
 

Источник:   Укравтодор
 Тэги:  дороги, харьков
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