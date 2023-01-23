23.01.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

В Україні відкрилась професійна школа військового навчання управлінню БПЛА

Перший курс навчання розпочався 20 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Ради економічної безпеки України.

Курс розрахований на військовослужбовців, які вже мають досвід керування дронами, аби вони розвинули свої навички та опанували нових технологій. Заняття триватимуть 5 та 10 днів в залежності від поточних навичок курсантів.

Головний акцент інструктори роблять на FPV-керування, програмування борта на автономні місії, різні тактики пілотування та роботи в групі. Також учні розширять знання з РЕБ — РЕР. Базове навчання проходитиме на симуляторах, потім курсанти перейдуть до льотної практики, а в кінці складатимуть іспит.

Заняття проводитимуть діючі пілоти з багаторічним досвідом застосування безпілотників в бойових умовах на різних ділянках фронту починаючи ще з 2014 року.

За словами співзасновника школи Андрія Балоня, після 24 лютого команда “Крилаті” почала розробляти власний військовий БПЛА. Коли дрон був створений та пройшов випробування, команда вирішила започаткувати школу навчання керуванням безпілотниками різних типів.

Розробка навчального курсу тривала пів року. Кілька місяців школа працювала в пілотному режимі — за цей час навчання пройшли кілька десятків військових.

Місією відкритих центрів Балонь називає не тільки отримання знання, а й обмін досвідом між пілотами, які беруть активну участь у бойових діях. Глобальна ж мета школи – створити пласт з сотні пілотів, які керують дронами різного рівня. На думку співзасновника школи, згодом такий підхід допоможе створити умови для контрнаступу та відвоювання окупованих територій.

Аби зареєструватися на курс, військовослужбовець має заповнити анкету . При відборі організатори віддаватимуть перевагу пілотам з досвідом керування дронами, а також звертатимуть увагу на функції та потреби підрозділу. Після опрацювання заявки, військовий отримає від школи підтвердження, яке зможе надати своїй військовій частині.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Генерал-лейтенант, виконувач обов'язків радника президента США з національної безпеки Джозеф Кіт Келлог під час відвідування Харкова був вражений духом містян.





Источник: Пресслужба Ради економічної безпеки України

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