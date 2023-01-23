23.01.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Комунальники за тиждень усунули понад 80 аварійних ситуацій на водоводах Харкова

Ремонтники докладають усіх зусиль для того, щоб забезпечити харків'ян безперебійним водопостачанням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що за минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» усунули 84 аварійні ситуації на водоводах, а також упорядкували 66 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 25 водорозбірних колонок.

Ремонтники щодня оперативно ліквідовуються аварії, а також системно проводяться необхідні профілактичні роботи на об'єктах водопровідного господарства міста. Все це у комплексі дозволяє утримувати ситуацію з подачею води під контролем. Ось і на вихідних бригади АВР ліквідували 24 пошкодження на трубопроводах та відремонтували 19 оглядових колодязів.

Сьогодні, 23 січня, аварійники усувають 15 пошкоджень на водоводах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



