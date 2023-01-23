У Харкові зростає захворюваність на ковід та грип

На Харківщині у порівнянні з попереднім тижнем більш ніж на 30 відсотків зросла чисельність захвлорбвання на грип та ГРВІ.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на обласний лабцентр, протягом тижня з 16 по 22 сячня грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 за попередніми діагнозами) захворіло 4089 осіб, з них 1238 дітей віком до 17 років.
Показник захворюваності становить 156,18 на 100 тис. населення, що менше минулорічного за той же період у 3,2 рази та не перевищує показник епідемічного порогу.
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 302,77 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Харкові (130,24 на 100 тис. населення).
Кількість госпіталізованих за тиждень зросла на 25,1% й становить 209 осіб проти 167. У тому числі госпіталізовано 73 дитини.
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 січня.
Комментариев: 0
Дивний день, коли жити з людьми буде легше, ніж звичайно. Отже, якщо ви хочете з кимось домовитися, варто зробити це саме сьогодні.
Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів.
23 січня відзначається День почерку.
влажность:
давление:
ветер: