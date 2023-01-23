23.01.2023 11:56 Рита Парфенова

У Харкові зростає захворюваність на ковід та грип

На Харківщині у порівнянні з попереднім тижнем більш ніж на 30 відсотків зросла чисельність захвлорбвання на грип та ГРВІ.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на обласний лабцентр, протягом тижня з 16 по 22 сячня грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 за попередніми діагнозами) захворіло 4089 осіб, з них 1238 дітей віком до 17 років.



Показник захворюваності становить 156,18 на 100 тис. населення, що менше минулорічного за той же період у 3,2 рази та не перевищує показник епідемічного порогу.



Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 302,77 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Харкові (130,24 на 100 тис. населення).



Кількість госпіталізованих за тиждень зросла на 25,1% й становить 209 осіб проти 167. У тому числі госпіталізовано 73 дитини.

Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 січня.



