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23.01.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Свідків смертельної ДТП розшукують у Харківській області

Водій автомобіля здійснив наїзд на пішохода.

ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомляють, що 28 грудня минулого року близько 19:00 у селищі Коротич Харківського району біля терміналу "Нова Пошта", водій автомобіля "Daewoo Lanos" скоїв наїзд на 62-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.
 
Слідчими здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просять звертатися за телефоном: 0991019988 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого ВРЗуСТ СУ ГУНП в Харківській області Буцької Наталії Миколаївни.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рибного браконьєра, який завдав понад півмільйона збитків, віддадуть під суд.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков
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