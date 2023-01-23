23.01.2023 12:15 Віталій Хінєвіч
Свідків смертельної ДТП розшукують у Харківській області
Водій автомобіля здійснив наїзд на пішохода.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на поліцію в Харківській області.
Правоохоронці повідомляють, що 28 грудня минулого року близько 19:00 у селищі Коротич Харківського району біля терміналу "Нова Пошта", водій автомобіля "Daewoo Lanos" скоїв наїзд на 62-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.
Слідчими здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просять звертатися за телефоном: 0991019988 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого ВРЗуСТ СУ ГУНП в Харківській області Буцької Наталії Миколаївни.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що рибного браконьєра
, який завдав понад півмільйона збитків, віддадуть під суд.
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