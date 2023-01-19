19.01.2023 10:48 Рита Парфенова

Рибного браконьєра, який завдав понад півмільйона збитків, віддадуть під суд

У Харківській області слідчі передали до суду справу з браконьерства.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, за незаконним промислом чоловіка затримали жовтні 2022 року.

Обвинувачений здійснив незаконний вилов риби з водойми, розташованої в межах Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської ради Лозівського району. Браконьєр за допомогою човна та чотирьох ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи законного дозволу, виловив карасів, коропів, окунів, завдавши шкоди на суму майже 540 тис. грн.



Первомайським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який незаконно займався рибним промислом (ч. 1 ст. 249 КК України). Санкції статті передбачають штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, зо інспектори-екологи провели рейд вздовж периметра акваторії Печенізького водосховища, під час якого виявили порушника та заборонені «нічійні» снасті.



