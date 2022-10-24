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24.10.2022  17:50   Віталій Хінєвіч

В Україні посилять боротьбу з рибним браконьєрством

Законопроєкт дозволить більш ефективно боротися із браконьєрством.

браконьєр
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Верховну Раду України.
 
Повідомляється, що парламентарі підтримали законопроект №7616 у першому читанні. Зокрема він вводить норму про відстеження риби – від вилову до потрапляння на стіл споживачів, прозорі аукціони для доступу рибалок до водойм, високі вимоги до рибоприймальних пунктів. 
 
«Сьогодні рибна галузь опинилася у досить складній ситуації: на 70% скорочений рибний промисел, є високий рівень незаконного рибальства і при цьому немає прозорого доступу до водних ресурів.
 
У той же час у нас критична імпортозалежність, 80% риби, яку споживають українці – це імпорт. А втрата  частини водних ресурсів через війну та тимчасову окупацію взагалі підвела галузь до критичної точки», - пояснив народний депутат України, голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.
 
Нагадаємо, в Україні освітній омбудсмен пропонує змінити тривалість навчального року.
 
Источник:   Верховна Рада України
 Тэги:  закон, браконьер
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