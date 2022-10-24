24.10.2022 17:58 Дмитро Колонєй

Харківські теплоенергетики перевіряють мережі пошкоджених будівель

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», робітники підприємстав проводять передпускові роботи та подають до системи теплоносій, щоб виявити та оперативно усунути можливі дефекти.

Особливу увагу тепловики приділяють будинкам, які були пошкоджені обстрілами. Мешканців просять бути пильними і за найменшої підозри на протікання в системі телефонувати до диспетчерської служби «1562 »та кол-центру ХТМ за тел.: 341-41-40.

Також теплоенергетики вкотре застерігають харків’ян не втручатися в систему опалення, щоб прискорити подачу послуги. На підприємстві наголошують, що такі дії можуть привести до травмування та аварійної ситуації.

Як зазначили у КП «ХТМ», ремонтні бригади працюють цілодобово і усувають дефекти незалежно від комендантської години. Крім того, щодня працівниками усіх філій ХТМ здійснюються обходи зон теплових магістралей на предмет своєчасного виявлення та усунення дефектів, аби не допустити втрат теплоносія.