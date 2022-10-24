24.10.2022 15:40 Віталій Хінєвіч

В Україні освітній омбудсмен пропонує змінити тривалість навчального року

Освітній омбудсмен пропонує збільшити зимові канікули та довше вчитися влітку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову українську школу.

Повідомляється, що освітній омбудсмен Сергій Горбачов виніс пропозицію навчальним закладам перенести частину навчання зі складних зимових місяців на літо.

Традиційно навчальний рік розпочинався 1 вересня і завершувався не пізніше 1 липня наступного року й тривав не менше 175 навчальних днів, про що зазначено у частині третій статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Але в умовах воєнного стану зупиняється дія цього положення.

Тому Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 711 “Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні” було встановлено тривалість 2022/23 навчального року з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року.

Сергій Горбачов зазначає, що через війну діти мали перерви в навчанні та освітні втрати через переїзди, перебування на тимчасово окупованих територіях, відсутність інтернету та гаджетів тощо.

Таким чином, освітній омбудсмен запрошує до дискусії про перенесення частини навчання зі складних зимових місяців на літо. Це, на його думку, дасть змогу реалізувати права дітей на освіту.

Зазвичай під час навчального року школярі мали осінні та весняні канікули, які тривали по одному тижню, зимові канікули – 2 тижні.

Деякі місцеві органи влади та заклади освіти приймають рішення про перенесення осінніх канікул на зимовий період. Частина закладів освіти приймають рішення щодо інших варіантів ущільнення освітнього процесу, зокрема здійснюють шестиденне навчання замість п’яти днів, щоб зменшити перерви у навчанні через можливі відключення світла та опалення взимку.

Такі рішення дадуть змогу закладам мати три тижні зимових канікул. Поки невідомо, чи допоможе це впоратися з перебоями в постачанні електрики та тепла, але варто шукати додаткові рішення, говорять у команді омбудсмена.

На їхню думку, варто розглянути можливість збільшити тривалість канікул (понад 30 календарних днів). Зимові канікули збільшаться, а навчання буде довшим улітку.

Також через повітряні тривоги та відсутність світла, що часто триває від 2 до 5 годин, вчителі здебільшого не можуть проводити ні очне, ні дистанційне навчання. З огляду на те, що повітряні тривоги та відключення електропостачання відбуваються майже щодня, маємо ситуацію, що чи не половину часу діти навчаються самостійно, говорять у команді омбудсмена.

Команда рекомендує кожному закладу освіти розробити порядок відновлення освітнього процесу.

Відкритим залишається питання, як діяти, якщо вчитель під час повітряної тривоги був з учнями в укритті у свій робочий час: як він має проводити уроки, які мали бути в цей час, та як оплачувати роботу такого вчителя.