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24.10.2022  15:57   Дмитро Колонєй

Комунальники ведуть ремонт та відновлюють дорожну розмітку у Харкові

Про це інформує КП "Шляхрембуд" Харкова.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Шляхрембуд",  фахівці підприємствіа 

  • ремонтують тротуар на вул. Мироносицькій,
  • наносять дорожню розмітку на вул. Гвардійців Широнінців та пр. Героїв Харкова.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
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