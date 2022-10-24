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24.10.2022  15:27   Дмитро Колонєй

Під Харковом знайдена секретна документація окупантів (фото)

Серед знайдених під Харковом документів - розпорядження на вторгнення в Україну, маршрута руху та інше.

Знайдена секретна документація окупантів під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, праівоохоронці виявили на території ліцею у підвальному приміщенні вилучили 13 мішків з секретниим документами. 
 
Знайдена секретна документація окупантів під Харковом
 
Серед виявлених речових доказів
  • секретне бойове розпорядження на вторгнення на територію України,
  • топографічна карта Харівської області з маршрутом руху,
  • списки особового складу військовослужбовців окупантів,
  • документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району,
  • навчальних закладів,
  • медичних закладів,
  • підприємців
  • комунальних підприємств.

Знайдена секретна документація окупантів під Харковом

Знайдена секретна документація окупантів під Харковом

Знайдена секретна документація окупантів під Харковом
 
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження. 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  агрессия россии, секретные документы, харьков
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