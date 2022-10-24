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24.10.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області з'явиться центр психосоціальної адаптації для мешканців звільнених територій

У центрах будуть допомагати людям справитися з психоемоційним навантаженням.

лікар
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що під час одного зі своїх ефірів Віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що на Харківщині з'явиться центр психосоціальної адаптації для мешканців звільнених територій. За її словами, реінтеграція щойно звільнених територій – це у тому числі психологічна підтримка населення.
 
«Нашим людям, які пережили окупацію, потрібна фахова допомога. Вони перенесли великий стрес. Потрібен унікальний інноваційний підхід. В світі немає ще такої практики. Не працюють навіть стандарти НАТО.
 
Ми прийняли рішення під егідою Першої Леді Олени Зеленської створити на Харківщині центр психосоціальної адаптації. Там треба починати. На звільненій території дуже багато маломобільних людей, які не можуть вийти з будинку, їм гостро потрібна допомога. І не тільки та не стільки фізична, як психологічна. 
 
Треба дати можливість нашим людям на деокупованих територіях справитися з психоемоційним навантаженням. Вони місяцями з нетерпінням чекали на звільнення їхніх міст та сіл, вірили у нього. Я це побачила на прикладах Харківщини, Херсонщини, інших територій. Ми повинні зараз їх підтримати!»- повідомила Ірина Верещук.
 
Нагадаємо, жителям Харківської області нагадали про необхідність вакцинації.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 Тэги:  харьков, медицина
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