24.10.2022 14:49 Дмитро Колонєй

Майже два десятки ліфтів щодня відновлюють комунальники Харкова

Про це інформує КСП «Харківміськліфт».



Майже два десятки ліфтів щодня відновлюють комунальники Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КСП «Харківміськліфт», за минулий тиждень бригади підприємства виконали понад 130 заявок щодо справності ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж.

З 17 по 21 жовтня 2022 року 34 ліфти запустили у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Салтівському, Слобідському, Новобаварському, Основ'янському та Холодногірському районах.

Крім того, минулого тижня включили 57 ліфтів в багатоповерхівках Київського району (П'ятихатки - 34, Північна Салтівка - 21, селище Жуковського - 2), у житлових масивах, що раніше зазнавали найбільших обстрілів.

Зараз у міських будинках комунальної форми власності працює 6356 ліфтів.

Крім того, «Харківміськліфт» продовжує ремонтувати електромережі у підвальних приміщеннях, які слугують тимчасовими укриттями.