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24.10.2022  14:49   Дмитро Колонєй

Майже два десятки ліфтів щодня відновлюють комунальники Харкова

Про це інформує КСП «Харківміськліфт».


Майже два десятки ліфтів щодня відновлюють комунальники Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», за минулий тиждень бригади підприємства виконали понад 130 заявок щодо справності ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж.  
 
З 17 по 21 жовтня 2022 року 34 ліфти запустили у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Салтівському, Слобідському, Новобаварському, Основ'янському та Холодногірському районах. 
 
Крім того, минулого тижня включили 57 ліфтів в багатоповерхівках Київського району (П'ятихатки - 34, Північна Салтівка - 21, селище Жуковського - 2), у житлових масивах, що раніше зазнавали найбільших обстрілів. 
 
Зараз у міських будинках комунальної форми власності працює 6356 ліфтів. 
 
Крім того, «Харківміськліфт» продовжує ремонтувати електромережі у підвальних приміщеннях, які слугують тимчасовими укриттями.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, лифты, харьков
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