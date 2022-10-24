24.10.2022 14:49 Дмитро Колонєй
Майже два десятки ліфтів щодня відновлюють комунальники Харкова
Про це інформує КСП «Харківміськліфт».
Майже два десятки ліфтів щодня відновлюють комунальники Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», за минулий тиждень бригади підприємства виконали понад 130 заявок щодо справності ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж.
З 17 по 21 жовтня 2022 року 34 ліфти запустили у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Салтівському, Слобідському, Новобаварському, Основ'янському та Холодногірському районах.
Крім того, минулого тижня включили 57 ліфтів в багатоповерхівках Київського району (П'ятихатки - 34, Північна Салтівка - 21, селище Жуковського - 2), у житлових масивах, що раніше зазнавали найбільших обстрілів.
Зараз у міських будинках комунальної форми власності працює 6356 ліфтів.
Крім того, «Харківміськліфт» продовжує ремонтувати електромережі у підвальних приміщеннях, які слугують тимчасовими укриттями.
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