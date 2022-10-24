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24.10.2022  13:20   Віталій Хінєвіч

Жителям Харківської області нагадали про необхідність вакцинації

Як перший, так і другий бустер можна робити вакцинами Pfizer, Janssen або CoronaVac.

вакцина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що першу бустерну дозу можуть отримати люди старші 18 років, які отримали дві дози дводозної вакцини або одну дозу однодозної понад 5 місяців тому. 
 
Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.
 
Як перший, так і другий бустер можна робити вакцинами Pfizer, Janssen або CoronaVac.
 
Бустерне щеплення також можна зробити тією ж вакциною, якою робили первинний курс, або іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. 
 
Щепитися можна безоплатно в будь-якому пункті вакцинації.
 
Адреси та контакти пунктів та центрів за посиланням: або за телефоном 0 800 60 20 19.
 
Нагадаємо, українські медики отримають 100 унікальних позашляховиків.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, вакцинация
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