24.10.2022 11:00 Віталій Хінєвіч

Українські медики отримають 100 унікальних позашляховиків

Національна система медицини катастроф України отримає машини, за допомогою яких надаватиметься медична допомога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Швейцарська благодійна асоціація «Free Ukraine» («Вільна Україна») в рамках своєї гуманітарної ініціативи з розбудови національної системи медицини катастроф передала Україні 30 нових евакуаційних автомобілів на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser J78.

Автомобілі придбано завдяки Free Ukraine та міжнародним партнерам за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

«Повномасштабна війна довела, що екстрена медична допомога та медицина катастроф — це той напрям охорони здоров’я, яким ми можемо пишатись та який варто першочергово покращувати й модернізувати. Наші медики працюють у складних умовах, часто їдучи на виклики туди, де є значні руйнування інфраструктури, зокрема доріг. Адже вони працюють для того, щоб рятувати життя наших громадян. Я вдячний міжнародним партнерам за такий масштабний проєкт допомоги медицині катастроф», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нові евакуаційні автомобілі — унікальні повнопривідні позашляховики Toyota Land Cruiser J78, створені для роботи у складних умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою. Вони прості в технічному обслуговувані, мають великий паливний бак, через що не потребують дозаправки у межах 1000 кілометрів; дизельні двигуни; високий кліренс, до того ж у них відсутня складна електроніка.

«Доставлені в Україну евакуаційні позашляховики працюватимуть в найскладніших умовах, в тому числі вздовж лінії бойових дій та потенційно можуть рятувати тисячі життів українських громадян», — повідомила Ганна Лисенко, президент швейцарської благодійної асоціації Free Ukraine на церемонії передачі гуманітарних позашляховиків.

Загалом до кінця року в рамках гуманітарної ініціативи з розбудови національної системи медицини катастроф Міністерству охорони здоров’я України будуть передані 100 нових евакуаційних і швидких автомобілів.