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24.10.2022  10:45   Рита Парфенова

Заряджайте повербанки: у Харкові можливе відключення електроенергії

Найближим часом на Харківщині вводиться обмеження споживання електроенергії.


t.me/Ukrenergo
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

«Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

Тим часом у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях застововано найбільший обсяг обмеження споживання електроенергії.

На підприємстві повідомили, що такі заходи допоможуть знизити навантаження на електромережі та дадуть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Нагадаємо, у Харкові провели аналіз цін на портативні зарядні пристрої.

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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