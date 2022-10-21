21.10.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові провели аналіз цін на портативні зарядні пристрої: що пропонують українцям

Люди мають можливість придбати в закладах торгівлі міста різноманітні пристрої, щоб бути забезпеченими електроенергією на випадок відключення світла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Харкові проаналізували ціни на портативні зарядні пристрої та акумуляторні лампи.

Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, портативні пристрої для зарядки мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків; ліхтарі та лампи на акумуляторах або сонячних батареях; зовнішні акумулятори та портативні зарядні станції можна придбати у спеціалізованих магазинах техніки «Ельдорадо», «Фокстрот», «Comfy», «Епіцентр» та ін. Також подібний асортимент товарів можна знайти на деяких ринках міста: «Центральний», «Кінний», «Соллі», «Новосалтівський», «Тракторозаводський», «Спартак» та ін.

Ціни на павербанки залежать від торгової марки, ємності пристрою, кількості USB-портів та інших особливостей та варіюються, в середньому, від 500 до 1700 грн. На сонячній батареї такий пристрій коштує 2800-3600 грн.

Портативні зарядні станції можуть бути на сонячних панелях або отримувати заряд від розетки. Коштує таке обладнання в магазинах Харкова, в середньому, 40-150 тис. грн.

Настільні лампи або нічники на акумуляторах коштують від 200 до 1800 грн; ручні ліхтарі на батарейках - 80-150 грн, на акумуляторі - 200-1400 грн, на сонячній батареї - 200-900 грн.

Крім того, харків’янам радять мати вдома запас батарейок (від 20 грн/4 шт.) та радіоприймач на батарейках на випадок відсутності зв’язку (від 270 грн).