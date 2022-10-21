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21.10.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця продовжила маршрути приміських поїздів Харківського напрямку

Приміські поїзди сполученням Харків–205 км продовжено до Чорноглазівки, що на Харківщині.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що з 21 жовтня почнуть курсувати приміські поїзди сполученням Харків– 205 км до Чорноглазівки.
 
Так, приміський поїзд № 6173/6174 відправлятиметься з Чорноглазівки о 06:03, прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 07:30. Зворотно зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 08:20 та прибуватиме до Чорноглазівки о 10:31.
 
Поїзд № 6177 відправлятиметься з Чорноглазівки об 10.47, прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 11:55. Приміський поїзд № 6176/6175 відправлятиметься зі станції Харків-Пасажирський о 17:20 та прибуватиме до Чорноглазівки о 19:24. Зворотно із Чорноглазівки вирушатиме об 19:40, прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 21:04.
 
Нагадаємо, українські залізничники стали героями нового документального фільму.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезда
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