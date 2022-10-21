21.10.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця продовжила маршрути приміських поїздів Харківського напрямку

Приміські поїзди сполученням Харків–205 км продовжено до Чорноглазівки, що на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що з 21 жовтня почнуть курсувати приміські поїзди сполученням Харків– 205 км до Чорноглазівки.

Так, приміський поїзд № 6173/6174 відправлятиметься з Чорноглазівки о 06:03, прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 07:30. Зворотно зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 08:20 та прибуватиме до Чорноглазівки о 10:31.

Поїзд № 6177 відправлятиметься з Чорноглазівки об 10.47, прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 11:55. Приміський поїзд № 6176/6175 відправлятиметься зі станції Харків-Пасажирський о 17:20 та прибуватиме до Чорноглазівки о 19:24. Зворотно із Чорноглазівки вирушатиме об 19:40, прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 21:04.