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21.10.2022  12:10   Віталій Хінєвіч

Українські залізничники стали героями нового документального фільму (відео)

Журналісти Al Jazeera завершили роботу над створенням документального фільму.

Укрзалізниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що роботу над документальним фільмом про роль залізниці у війні в Україні найбільше арабськомовне медіа світу Al Jazeera розпочало ще 9 березня, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення.
 
Журналісти Al Jazeera були чи не першими, хто наважився приїхати до охопленої війною країни, щоб зафільмувати те, як працюють залізничники, як відбувається евакуація українців та що відчувають ті, хто забезпечує дорогу життя.
 
Героїнею цього фільму стала начальниця одного з евакуаційних поїздів Укрзалізниці — львів'янка Ірина Петрущак. Супроводжуючи її та поїзну бригаду в рейсах впритул до охоплених бойовими діями регіонів, журналісти відображають відчуття, які переживали всі залізничники та загалом всі українці на початку повномасштабної війни.
 

Нагадаємо, в Ужгороді пройде виставка "Харків – Залізобетон".

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, фильм
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