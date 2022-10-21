З’явилися нові постраждалі внаслідок ракетного удару по Харкову

Стало відомо про постраждалих внаслідок повторного ракетного обстрілу Харкова.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення», – повідовиі Синєгубов.
За словами очільника ХОВА стан постраждалих - середній та легкий, загрози життю немає.
Нагадаємо, раньше повідомлялось, що протягом доби з 20 по 21 жовтня на Харківщині поранено трьох людей, вранці у Харкові внаслідок ракетного удару постраждали ще шестеро.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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