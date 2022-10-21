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21.10.2022  11:58   Рита Парфенова

З’явилися нові постраждалі внаслідок ракетного удару по Харкову

Стало відомо про постраждалих внаслідок повторного ракетного обстрілу Харкова.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення», – повідовиі Синєгубов.

За словами очільника ХОВА стан постраждалих - середній та легкий, загрози життю немає.

Нагадаємо, раньше повідомлялось, що протягом доби з 20 по 21 жовтня на Харківщині поранено трьох людей, вранці у Харкові внаслідок ракетного удару постраждали ще шестеро.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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