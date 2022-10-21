Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення мешканці Харківської області

Протягом доби з 20 по 21 жовтня на Харківщині поранено трьох людей, вранці у Харкові внаслідок ракетного удару постраждали ще шестеро.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп'янському районі госпіталізовані 56-річна жінка та 58-річний чоловік. Також в Куп'янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, що отримав поранення напередодні.
Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.
Нагадаємо, вранці 21 жовтня місто було обстріляне ракетами С-300. Постраждало шестеро людей.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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