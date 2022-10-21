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21.10.2022  11:49   Рита Парфенова

Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення мешканці Харківської області

Протягом доби з 20 по 21 жовтня на Харківщині поранено трьох людей, вранці у Харкові внаслідок ракетного удару постраждали ще шестеро.

скорая возле неотложки харьков

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп'янському районі госпіталізовані 56-річна жінка та 58-річний чоловік. Також в Куп'янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, що отримав поранення напередодні.

Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня місто було обстріляне ракетами С-300. Постраждало шестеро людей.


 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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