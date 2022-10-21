Збільшилася кількість ранених після ракетного обстрілу по Харкову

Після ранкового обстрілу Харкова поранення отримали шестеро людей.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, ракетний обстріл Харкова 21 жовтня ворог здійснив близько восьмої голини ранку. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста.
Зараз на місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, 6 людей зазнали поранення.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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