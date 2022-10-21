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21.10.2022  09:09   Рита Парфенова

Збільшилася кількість ранених після ракетного обстрілу по Харкову

Після ранкового обстрілу Харкова поранення отримали шестеро людей.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ракетний обстріл Харкова 21 жовтня ворог здійснив близько восьмої голини ранку. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста.

Зараз на місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, 6 людей зазнали поранення.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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