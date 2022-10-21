Внаслідок ранкового обстрілу Харкова є постраждалі

П’ятеро людей постраждали після ракетного удару по Харкову.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову пораненння отримали 5 людей», – розповів він.
Очільник ХОВА підтвердив прильот на одне з підприємств Харькова.
«Є руйнування промислової інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється», – додав він.
Нагадаємо, зранку 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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