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21.10.2022  08:44   Рита Парфенова

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова є постраждалі

П’ятеро людей постраждали після ракетного удару по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову пораненння отримали 5 людей», – розповів він.

Очільник ХОВА підтвердив прильот на одне з підприємств Харькова.

«Є руйнування промислової інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється», – додав він.

Нагадаємо, зранку 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.


 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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