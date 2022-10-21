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21.10.2022  08:34   Рита Парфенова

Обстріл Харкові 21 жовтня: перші подробиці

Вранці 21 жовстня російський агресор завдав удару по одному з підприєжмств Харькова.


Фото з відкритих джерел

Куди влучили ворожі ракети, повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Прилеты» по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», – написав він.

Ступінь руйнувань та чи постраждалі внаслідок ворожого обстрілу, встановлює ДСНС.

Нагадаємо, зранку 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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