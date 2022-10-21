Обстріл Харкові 21 жовтня: перші подробиці

Вранці 21 жовстня російський агресор завдав удару по одному з підприєжмств Харькова.
Куди влучили ворожі ракети, повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Прилеты» по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», – написав він.
Ступінь руйнувань та чи постраждалі внаслідок ворожого обстрілу, встановлює ДСНС.
Нагадаємо, зранку 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.
Комментариев: 0
День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
влажность:
давление:
ветер: