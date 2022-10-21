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21.10.2022  08:26   Рита Парфенова

Ворог завдав ударів по десятку населених пунктів Харківської області (відео)

За добу з 20 на 21 жовтня обстрелів з боку військових рф зазнали близько 10 населених пунктів Харківщини.


 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом по Україні ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Гатище на Харківщині. Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка.

Нагадаємо, на Харківщині зафіксована активність БпЛА з бойовим навантаженням.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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