Ворог завдав ударів по десятку населених пунктів Харківської області (відео)

За добу з 20 на 21 жовтня обстрелів з боку військових рф зазнали близько 10 населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом по Україні ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Гатище на Харківщині. Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
Нагадаємо, на Харківщині зафіксована активність БпЛА з бойовим навантаженням.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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