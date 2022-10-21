    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові - вибухи
21.10.2022  08:12   Рита Парфенова

У Харкові - вибухи

Зранку 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.


РЕДПОСТ

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

"У Харкові - серія вибухів. Будьте дуже обережні", - написав він.

Жителів Харкова закликають перебувати в укриттях.

По інформаціх місцевих телеграм каналів, у Харкові пролунало принаймі три вибухи.

Нагадаємо, 18 жовтня близько 8:20 окупанти здійснили обстріл двох районів Харкова.

 

Тэги:  ракетный удар, пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Надзвичайні події Внаслідок ранкового обстрілу Харкова є постраждалі 21.10 Надзвичайні події Обстріл Харкові 21 жовтня: перші подробиці 18.10 Надзвичайні події Ракетний обстріл Харкова 18 жовтня: подробиці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 