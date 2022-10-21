У Харкові - вибухи

Зранку 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
"У Харкові - серія вибухів. Будьте дуже обережні", - написав він.
Жителів Харкова закликають перебувати в укриттях.
По інформаціх місцевих телеграм каналів, у Харкові пролунало принаймі три вибухи.
Нагадаємо, 18 жовтня близько 8:20 окупанти здійснили обстріл двох районів Харкова.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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