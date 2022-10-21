21.10.2022 08:12 Рита Парфенова

У Харкові - вибухи

Зранку 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.



РЕДПОСТ

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

"У Харкові - серія вибухів. Будьте дуже обережні", - написав він.

Жителів Харкова закликають перебувати в укриттях.

По інформаціх місцевих телеграм каналів, у Харкові пролунало принаймі три вибухи.

Нагадаємо, 18 жовтня близько 8:20 окупанти здійснили обстріл двох районів Харкова.