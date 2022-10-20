20.10.2022 19:03 Дмитро Колонєй

На Харківщині зафіксована активність БпЛА з бойовим навантаженням (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 20 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог вчергове завдав масованого удару з використанням іранських ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України. З 20 БпЛА, 15 - успішно збиті Силами оборони України.

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксовано і активність БпЛА з бойовим навантаженням;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка;

Військово-політичне керівництво російської федерації офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється. В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми.

Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 2 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА “Shahed-136”.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника.