20.10.2022 19:33 Дмитро Колонєй
У звільненій громаді під Харковом знову є газ
Газовики відновили газопостачання під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ХОДА, понад півроку через обстріли окупантів селище Борова на навколишні населені пункти залишались без енергоносія.
Аби унеможливити використання газу мешканцями громади, російський агресор руйнував газопроводи високого тиску, прострілював обладнання та руйнував будівлі газорегуляторних пунктів.
Після звільнення ЗСУ населеного пункту фахівці “Харківгазу” відбудували газогони та повернули природний газ для понад 3500 родин селища Борова, сіл Новоплатонівка, Загризове, Підлиман, Першотравневе.
Загалом за день до газу підключено понад 4000 будинків деокупованих громада Ізюмщини, Чугуївщини, Борівщини, Балаклійщини. Відбудова газорозподільної системи Харківської області триває щодня, без вихідних.
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