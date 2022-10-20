Самоограничения в энергопотреблении сохранит энергосистему страны - Ігор Терехов

20.10.2022 18:33 Дмитро Колонєй

Мер Харкова звернувся з проханням до містян зменшити споживання електроенергії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі звернувся до містян та представників бізнесу з проханням зменшити споживання електроенергії.

Мер зазначив, що у Харкові вжили низку вимушених обмежувальних заходів, які дозволять утримати енергосистему країни в робочому стані.

«Последние недели враг сосредоточился на уничтожении критически важной инфраструктуры. Враг пытается лишить нас тепла, света и воды. Агрессор уже не скрывает, что хочет уничтожить украинцев как нацию.

В связи с этим Президент Владимир Зеленский призвал экономить электричество. Сейчас это жизненно необходимая мера, которая позволит удержать энергосистему страны в рабочем состоянии.

Мы предприняли ряд вынужденных ограничительных мер. В метрополитене отключены все эскалаторы. Только на двух самых глубоких станциях - «Площадь Конституции» и «Пушкинская» - эскалаторы работают на подъём. Освещение станций уменьшено вдвое, а интервал движения поездов увеличен с 10-ти до 11 минут на Холодногорско-Заводской линии, и до 13 на двух остальных. Реже ходят трамваи и троллейбусы. Водоснабжение работает в полном объёме, кроме районов, где проходят регламентные работы. Есть ограничения по подаче горячей воды - эта мера позволила значительно сократить электропотребление теплосетями.

Дорогие харьковчане!

Сегодня и завтра в Харькове не планируются веерные отключения. И тем не менее, я призываю вас максимально выключать все домашние электроприборы утром и вечером.

Я также обращаюсь ко всем собственникам предприятий, сферы услуг, рынков, автозаправочных станций, магазинов и торговых сетей, кафе и ресторанов - прошу вас максимально сократить потребление электроэнергии.

Самоограничения в электропотреблении - это то, что позволит всем нам сохранить энергосистему страны!

Вместе мы выстоим! Вместе мы победим!», - наголосив Ігор Терехов.