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20.10.2022  18:33   Дмитро Колонєй

Самоограничения в энергопотреблении сохранит энергосистему страны - Ігор Терехов

Мер Харкова звернувся з проханням до містян зменшити споживання електроенергії.


Самоограничения в энергопотреблении сохранит энергосистему страны - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі звернувся до містян та представників бізнесу з проханням зменшити споживання електроенергії. 
 
Мер зазначив, що у Харкові вжили низку вимушених обмежувальних заходів, які дозволять утримати енергосистему країни в робочому стані. 
 
«Последние недели враг сосредоточился на уничтожении критически важной инфраструктуры. Враг пытается лишить нас тепла, света и воды. Агрессор уже не скрывает, что хочет уничтожить украинцев как нацию. 
 
В связи с этим Президент Владимир Зеленский призвал экономить электричество. Сейчас это жизненно необходимая мера, которая позволит удержать энергосистему страны в рабочем состоянии. 
 
Мы предприняли ряд вынужденных ограничительных мер. В метрополитене отключены все эскалаторы. Только на двух самых глубоких станциях - «Площадь Конституции» и «Пушкинская» - эскалаторы работают на подъём. Освещение станций уменьшено вдвое, а интервал движения поездов увеличен с 10-ти до 11 минут на Холодногорско-Заводской линии, и до 13 на двух остальных. Реже ходят трамваи и троллейбусы. Водоснабжение работает в полном объёме, кроме районов, где проходят регламентные работы.  Есть ограничения по подаче горячей воды - эта мера позволила значительно сократить электропотребление теплосетями. 
 
Дорогие харьковчане! 
 
Сегодня и завтра в Харькове не планируются веерные отключения. И тем не менее, я призываю вас максимально выключать все домашние электроприборы утром и вечером.
 
Я также обращаюсь ко всем собственникам предприятий, сферы услуг, рынков, автозаправочных станций, магазинов и торговых сетей, кафе и ресторанов - прошу вас максимально сократить потребление электроэнергии. 
 
Самоограничения в электропотреблении - это то, что позволит всем нам сохранить энергосистему страны! 
 
Вместе мы выстоим! Вместе мы победим!», - наголосив Ігор Терехов.

 

Источник:   Телеграм-канал/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, электричество, харьков, агрессия россии
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