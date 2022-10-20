20.10.2022 18:13 Дмитро Колонєй

Від дій окупантів на Харківщині загинуло майже 1500 цивільних мешканців (відео)

Про це поінформував керівник прокуратури Харківщини.



Прокуратура

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, її керівник Олександр Фільчаков взяв участь у брифінгу «Деокуповані території Харківщини» та поінформував, зокрема про наступне:

«На сьогодні нам відомо про загибель майже 1500 цивільних осіб на території міста та області, з яких — 76 діти, поранено близько 2500 осіб, з них 192 дитини», — навів трагічну статистику воєнних злочинів РФ на території Харківщини очільник облпрокуратури.

«Правоохоронці Харківщини розслідують близько 6900 справ за фактом порушення законів та звичаїв війни. Суб'єктами цих злочинів є військовослужбовці країни-агресора, це Російська Федерація та незаконні формування військових «ДНР» та «ЛНР». Результатом досудового розслідування нами повідомлено про підозру вже 15 військовослужбовцям Російської Федерації, з них 7 — заочно», — сказав керівник обласної прокуратури.

Олександр Фільчаков зазначив, що слідчими розслідується близько 800 кримінальних проваджень за такими фактами, як державна зрада, колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору. Повідомлено про підозру 245 особам. До суду вже направили 52 обвинувальні акти у цих кримінальних провадженнях.

«Фіксуємо і інші злочини, пов’язані з порушенням законів та звичаїв війни, зокрема за фактами вивезення зерна та техніки військовослужбовцями РФ, знищення майнових комплексів зернових терміналів, елеваторів та посівів зернових культур.

Наразі здійснюється досудове розслідування у 17 кримінальних провадженнях зазначеної категорії».

Також Олександр Фільчаков додав дані щодо трагедії, яка сталась наприкінці вересня, коли російська армія розстріляла автомобільну колони з цивільними.

«Встановлено, що в автомобільній колоні прямували 48 мирних мешканців, 26 з них загинули. У фіксації вказаного воєнного злочину правоохоронцям допомагали експерти Національної жандармерії Франції. Наразі прокурорами та слідчими призначено 27 судово-медичних та 8 судових молекулярно-генетичних експертиз. Завдяки допомозі французьких колег було оглянуто два автомобілі, на кузовах яких виявлено частини фугасних снарядів 30 мм та 45 мм, якими стріляють з гармат БМП-2, БРМ-ЗК «Рись», що знаходяться на озброєнні армії РФ», — констатував очільник облпрокуратури.

Для підвищення рівня координаційної діяльності та ефективності роботи створено міжвідомчу робочу групу у сфері протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним зі збройною агресією Російської Федерації проти України. З метою ефективної координації дій фахівців різних напрямів та більш якісного розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів створено 28 мобільних слідчо-прокурорських груп.