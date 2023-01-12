12.01.2023 18:52 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відновили електромережі десятків будинків, пошкоджених обстрілами

Фахівці КСП «Харківміськліфт» виконали сотні звернень за тиждень.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КСП «Харківміськліфт», бригади підприємтва за минулий тиждень відпрацювали понад 800 звернень громадян:

218 заявок стосувалися роботи ліфтів

594 заявки – внутрішньобудинкових електромереж.

Завдяки щоденній праці електромеханіків станом на 12 січня у житлових будинках міста працюють 6 572 ліфти. Також комунальники щодня відновлюють роботу ліфтів, що перебувають у тривалому простої. Зокрема, після завершення ремонтно-відновлювальних робіт протягом тижня фахівці запустили 6 ліфтів.

Крім того, щоденно за графіками електромонтери виконують технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж понад 7,9 тис. будинків:

здійснюють огляд та профілактичний ремонт електроустаткування,

замінюють обладнання, що вийшло з ладу тощо.

У 2022 році ремонтники відновили освітлення підвальних приміщень та укриттів,

налагодили роботу внутрішньобудинкових електромереж, які було пошкоджено внаслідок бойових дій, за 71 адресою.



