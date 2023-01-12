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12.01.2023  18:52   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відновили електромережі десятків будинків, пошкоджених обстрілами

Фахівці КСП «Харківміськліфт» виконали сотні звернень за тиждень.


Міськрада
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», бригади підприємтва за минулий тиждень відпрацювали понад 800 звернень громадян:
  • 218 заявок стосувалися роботи ліфтів
  • 594 заявки –  внутрішньобудинкових електромереж. 
 
Завдяки щоденній праці електромеханіків станом на 12 січня у житлових будинках міста працюють 6 572 ліфти. Також комунальники щодня відновлюють роботу ліфтів, що перебувають у тривалому простої. Зокрема, після завершення ремонтно-відновлювальних робіт протягом тижня фахівці запустили 6 ліфтів. 
 
Крім того, щоденно за графіками електромонтери виконують технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж понад 7,9 тис. будинків:
  • здійснюють огляд та профілактичний ремонт електроустаткування,
  • замінюють обладнання, що вийшло з ладу тощо.
У 2022 році ремонтники відновили освітлення підвальних приміщень та укриттів,
налагодили роботу внутрішньобудинкових електромереж, які було пошкоджено внаслідок бойових дій, за 71 адресою.
 
Нагадаємо, раніше ми писали що комунальники Харкова у посиленому режимі роботи провели період свят.
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, электричество, харьков, лифт, агрессия россии
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