12.01.2023 19:16 Дмитро Колонєй

Допоможить знайти: у Харкові зник маленький худорлявий хлопчик

У Харкові розшукується 10-річний Богдан Савенко з Салтівки, який пішов з дому та не повернувся.



Допоможить знайти: у Харкові зник маленький худорлявий хлопчик



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, харківськими правоохоронцями розшукується мешканець Салтівського району Харкова худорлявий, темноволосий, кареглазий хлопчик Богдан Савенко, 2012 року народження. Він 12 січня 2023 року у бежевій теплій куртці, темних джинсах, сірих чоботах та чорній шапці пішов з дому та не повернувся. На вигляд хлопчику 10-11 років, зріст близько 125 см.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про зниклого, просимо повідомити за телефонами:

(057)738-30-24,

067-656-36-27,

063-720-21-75,

102 або іншими доступними способами.

Нагадаємо, раніше ми писали про розшук у Харкові маленької дівчинки, яка зникла по дорозі додому

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:



