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12.01.2023  19:16   Дмитро Колонєй

Допоможить знайти: у Харкові зник маленький худорлявий хлопчик

У Харкові розшукується 10-річний Богдан Савенко з Салтівки, який пішов з дому та не повернувся.


Допоможить знайти: у Харкові зник маленький худорлявий хлопчик
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, харківськими правоохоронцями  розшукується мешканець Салтівського району Харкова худорлявий, темноволосий, кареглазий хлопчик Богдан Савенко, 2012 року народження. Він 12 січня 2023 року у бежевій теплій куртці, темних джинсах, сірих чоботах та чорній шапці пішов з дому та не повернувся. На вигляд хлопчику 10-11 років, зріст близько 125 см.
 
Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про зниклого, просимо повідомити за телефонами:
  • (057)738-30-24,
  • 067-656-36-27,
  • 063-720-21-75,
  • 102 або іншими доступними способами.
Нагадаємо, раніше ми писали про розшук у Харкові маленької дівчинки, яка зникла по дорозі додому.
 
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Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, розы, харьков
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