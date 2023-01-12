12.01.2023 19:16 Дмитро Колонєй
Допоможить знайти: у Харкові зник маленький худорлявий хлопчик
У Харкові розшукується 10-річний Богдан Савенко з Салтівки, який пішов з дому та не повернувся.
Допоможить знайти: у Харкові зник маленький худорлявий хлопчик
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, харківськими правоохоронцями розшукується мешканець Салтівського району Харкова худорлявий, темноволосий, кареглазий хлопчик Богдан Савенко, 2012 року народження. Він 12 січня 2023 року у бежевій теплій куртці, темних джинсах, сірих чоботах та чорній шапці пішов з дому та не повернувся. На вигляд хлопчику 10-11 років, зріст близько 125 см.
Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про зниклого, просимо повідомити за телефонами:
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(057)738-30-24,
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067-656-36-27,
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063-720-21-75,
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102 або іншими доступними способами.
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