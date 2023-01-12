12.01.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Вакцину Comirnaty для дітей отримала Харківщина

Препарат для дітлахів 5-12 років розподіляють між пунктами щеплення Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА вакцину проти коронавірусу Comirnaty для дітей від 5 до 12 років, 3000 доз якої прибули на Харківзину - нова розробка від Comirnaty (Pfizer) і вона вже широко використовується у країнах Євросоюзу, а тепер була надана нашій країні.

Для щеплення дітей вказаного віку необхідна згода батьків або опікунів. Зараз ця вакцина розподіляється, тому батькам дітей, щоб дізнатися, де отримати щеплення, слід звертатися до сімейних лікарів

У Харківській області на сьогодні працює 122 пункти щеплення, всі вони забезпечені вакцинами. Зокрема, в області є близько 65 000 вакцини CoronaVac, 7 000 – Comirnaty Tris від Pfizer та 4 500 – Janssen.

Актуальний список пунктів щеплення, графік прийому, контактний телефон і наявні вакцини можливо переглянути на сайті

Довідково. Від початку пандемії в Харківській області зареєстровано 316067 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 308632 хворих одужало, 7283 – померло.

За весь період пандемії на Харківщині зробили 2 968 367 щеплень, з яких 672 727 – бустерні.

На сьогодні для пацієнтів із коронавірусом розгорнуто 2051 ліжко у 13 лікарнях. Із них зайнято – 184 (16,5%). Дитячих ліжок виділено під COVID-19 – 300, зайнято – 12 (4%).



