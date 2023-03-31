31.03.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

В Україну доставили вакцину від кору

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 35 200 доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що ще 657 тисяч доз на підтримку Національної програми імунізації та надолуження пропущених щеплень згідно з Національним календарем щеплень ЮНІСЕФ надішле у квітні.

Ця партія вакцин прибула у відповідь на два підтверджені випадки кору в Україні. Вакцини надані безкоштовно як гуманітарна допомога.

«Кір — дуже заразне і небезпечне захворювання, яке може спричинити інвалідність або навіть смерть. У вагітних жінок, не щеплених від кору, він може спровокувати передчасні пологи чи призвести до народження дитини з малою вагою.

Специфічного лікування від кору не існує. Єдиний надійний захист від цієї хвороби – вакцинація. Дві дози — в 1 рік та у 6 років — забезпечують надійний захист. Спалахи кору циклічні і стаються кожні 5–6 років через недостатній рівень охоплення щепленнями. Останній спалах в Україні тривав у 2017–2019 роках»,- повідомили у МОЗ.



