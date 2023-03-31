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31.03.2023  16:21   Дмитро Колонєй

Аферу на 8 мільйонів з нерухомістю провернув харківський нотаріус

Під підозрою у шахрайській схемі харківський юрист.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, приватний нотаріус на початку квітня 2020 року зареєстрував право власності на нежитлову будівлю загальною площею майже 620 кв. м за фізичною особою. Ця будівля перебувала у власності Харківської міської територіальної громади в особі Харківської міської ради.
 
Юрист, який знав, що документи, надані фізичною особою, не можуть бути підставою для державної реєстрації права приватної власності на зазначену нерухомість, без наявності відповідних правовстановлюючих документів, у тому числі, рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності у приватну власність, провів незаконну реєстраційну дію. 
 
Через протиправні дії приватного нотаріуса з власності Харківської міської територіальної громади незаконно вибули приміщення вартістю понад 8 млн грн.
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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