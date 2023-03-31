31.03.2023 16:21 Дмитро Колонєй

Аферу на 8 мільйонів з нерухомістю провернув харківський нотаріус

Під підозрою у шахрайській схемі харківський юрист.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, приватний нотаріус на початку квітня 2020 року зареєстрував право власності на нежитлову будівлю загальною площею майже 620 кв. м за фізичною особою. Ця будівля перебувала у власності Харківської міської територіальної громади в особі Харківської міської ради.

Юрист, який знав, що документи, надані фізичною особою, не можуть бути підставою для державної реєстрації права приватної власності на зазначену нерухомість, без наявності відповідних правовстановлюючих документів, у тому числі, рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності у приватну власність, провів незаконну реєстраційну дію.

Через протиправні дії приватного нотаріуса з власності Харківської міської територіальної громади незаконно вибули приміщення вартістю понад 8 млн грн.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.



