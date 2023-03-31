31.03.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області від ворожих мін постраждало 170 людей

Медики закликають мешканців Харківщини бути обачними та пам'ятати про мінну опасность.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

З початком весняно-польових робіт та прибирання територій у населених пунктах області при недотриманні заходів безпеки кількість постраждалих від вибухонебезпечних предметів може зрости.

За даними регіонального Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Харківській області з 24 лютого 2022 року від вибухонебезпечних предметів постраждало 170 цивільних, 27 людей загинуло.

За словами лікарів, у цілому порівняно з періодом одразу після деокупації територій області зараз кількість постраждалих зменшилася. Проте з початком весняно-польових робіт і походів людей на природу випадків підривів на мінах може бути більше.

Громадянам нагадують, про необхідність дотримання громадянами правил протимінної безпеки та безпечного поводження на деокупованих територіях. Не можна торкатися підозрілих предметів та здійснювати дзвінки поруч з ними. Необхідно відійти на безпечну відстань (мінімум 100 метрів) і зателефонувати до екстрених служб за номерами: «101» чи «102».



