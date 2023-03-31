31.03.2023 15:48 Дмитро Колонєй

У Німеччині тепер можна оформляти українські паспорти

Про відкриття сервісу інформує Мінреінтеграції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Мінреінтеграції, у Німеччині почав діяти український паспортний сервис. Він розпочав робтоу у Берліні в тестовому режимі. Тепер у Німеччині можна подати заявки на оформлення українських паспортних документів. .

Відвідати підрозділ можна за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

Тут громадяни зможуть отримати такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі потреби);

одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів буде здійснюватися з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 у порядку живої черги.

Нагадаємо, закордонні підрозділи ДП «Документ» надають послуги українцям з оформлення паспортних документів чи обміну водійського посвідчення у таких країнах:

Туреччина (Стамбул),

Чехія (Прага),

Словаччина (Братислава)

Польща (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав).



