31.03.2023 15:48 Дмитро Колонєй
У Німеччині тепер можна оформляти українські паспорти
Про відкриття сервісу інформує Мінреінтеграції.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Мінреінтеграції, у Німеччині почав діяти
український паспортний сервис. Він розпочав робтоу у Берліні в тестовому режимі. Тепер у Німеччині можна подати заявки на оформлення українських паспортних документів. .
Відвідати підрозділ можна за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.
Тут громадяни зможуть отримати такі послуги:
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оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
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обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
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обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі потреби);
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одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;
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обмін посвідчення водія;
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страхування.
На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів буде здійснюватися з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 у порядку живої черги.
Нагадаємо, закордонні підрозділи ДП «Документ» надають послуги українцям з оформлення паспортних документів чи обміну водійського посвідчення у таких країнах:
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Туреччина (Стамбул),
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Чехія (Прага),
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Словаччина (Братислава)
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Польща (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав).
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