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31.03.2023  15:48   Дмитро Колонєй

У Німеччині тепер можна оформляти українські паспорти

Про відкриття сервісу інформує Мінреінтеграції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Мінреінтеграції, у Німеччині почав діяти український паспортний сервис. Він розпочав робтоу у Берліні в тестовому режимі. Тепер у Німеччині можна подати заявки на оформлення українських паспортних документів. . 
 
Відвідати підрозділ можна за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.
 
Тут громадяни зможуть отримати такі послуги:
 
  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі потреби);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;
  • обмін посвідчення водія;
  • страхування.
 
На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів буде здійснюватися з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 у порядку живої черги.
 
Нагадаємо, закордонні підрозділи ДП «Документ» надають послуги українцям з оформлення паспортних документів чи обміну водійського посвідчення у таких країнах:
  • Туреччина (Стамбул),
  • Чехія (Прага),
  • Словаччина (Братислава)
  • Польща (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав).

 


Источник:   Мінреінтеграції
 Тэги:  паспорт, біженці, україна, німеччина
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