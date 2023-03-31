31.03.2023 15:32 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка очолювала "центр надання соціальних послуг" при окупантах

Служба безпеки викрила та затримала під час стабілізаційних заходів у деокупованих районах Харківщині ще одну колаборантку, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, поплічницею окупантів виявилася 38-річна мешканка селища міського типу Шевченкове Куп'янського району.

«Із серпня до вересня 2022 року вона очолювала так званий "територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) військово-цивільної адміністрації Куп'янського району (Шевченківське відділення)".

На посаді "в.о. завідуючої центру" жінка фактично сприяла становленню і зміцненню російської влади на тимчасово окупованій території Куп'янського району. Вона отримувала в окупаційній адміністрації так звану "гуманітарну допомогу", організовувала її розповсюдження серед місцевих жителів та своїх підлеглих, створюючи ілюзію, неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій.

В додаток до "гуманітарки", через цей "центр" розповсюджувалася ворожа пропагандистська газета "Харьков Z", у матеріалах якої заперечувалася збройна агресія рф проти України та пропагувалася легітимність окупаційної влади.

Також, на цій керівній посаді колаборантка виконувала інші організаційно-розпорядчі функції: брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих, приймала на роботу нових працівників та організовувала їх роботу»,- повідомив Владислав Абдула.

Після звільнення району від російських загарбників зловмисниця залишилася у селищі і намагалася уникнути передбаченої законом відповідальності. Втім, оперативники спецслужби викрили її злочинну діяльність та затримали.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі злідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що встановлено ім'я військового рф, який вбив працівника лікарні під час окупації Харківщини.



