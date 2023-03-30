30.03.2023 09:32 Рита Парфенова

Встановлено ім'я військового рф, який вбив працівника лікарні під час окупації Харківщини

Ім'я російського воєнного злочинця, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення міста Ізюм, становила Служба безпеки України

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За словами Владислава Абдули, дані злочинця та усі обставини злочину встановлені завдяки проведеним слідчим та оперативним заходам.



Воєнним злочинцем виявився 26-річний громадянин росії, військовослужбовець за контрактом військової частини 61899, мешканець республіки дагестан Ахмед Дудуєв.



Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів на Харківщині.



Так, 7 травня озброєний військовослужбовець зс рф зайшов до приміщення паталогоанатомічного відділення Центральної міської лікарні м. Ізюм. У приміщенні знаходились троє працівників лікарні, одягнуті у цивільний одяг та без жодної зброї.



Військовослужбовець розпочав розмову під час якої один із присутніх пояснив, що перебування збройних сил рф на території України незаконне. Після цього зловмисник почав вести себе агресивно та демонструвати свою зверхність.



Спочатку загарбник наніс декілька ударів по обличчю чоловіка, а потім рашист підступно вбив беззбройного українця пострілом з автомата.



На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили воєнному злочинцю про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).



Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.



Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



